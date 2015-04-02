İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre 4 Nisan Cumartesi günü Çekmeköy, Kadıköy, Pendik ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine 4 Nisan'da elektrik verilemeyecek. Açıklamaya göre elektrik alamayacak yerler şöyle: "Çekmeköy'de 09.00-15.00 saatleri arasında, Soğukpınar Mahallesi, Barbaros, Serçe, Kartal, Bülbül ve Güvercin sokakları.Kadıköy'de 10.00-13.00 saatleri arasında, Caferağa Mahallesi, Cem, Hülya, Bademaltı, Şair Nefi sokaklarına. Pendik'te 09.00-17.00 saatleri arasında, Güllü Bağlar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Sokak.Sultanbeyli'de 09.00-12.00 saatleri arasında, Mimar Sinan Mahallesi, Gülben, Selim, Işıklar, Fevzi Çakmak, Rasathane, Ramazan , Utku, Gülbağı, Kılıçaslan , Hazan, Yeliz, Baraj Yolu, Karadeniz, Yatsı, Sahur, Mimar Sinan, Mazlum, Derinkuyu, Birlik, Basra, Azim, Hıdır, Özgürlük, Zabit ve Çekirdek sokakları, 09.00-16.00 saatleri arasında, Hamidiye Mahallesi, Bakan , Keşmir ve Dikmen sokakları"