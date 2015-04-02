T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da elektrik kesintisi

Çekmeköy, Kadıköy, Pendik ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine 4 Nisan'da elektrik verilemeyecek

02 Nisan 2015 14:44

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre 4 Nisan Cumartesi günü Çekmeköy, Kadıköy, Pendik ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine 4 Nisan'da elektrik verilemeyecek.  Açıklamaya göre elektrik alamayacak yerler şöyle: "Çekmeköy'de 09.00-15.00 saatleri arasında, Soğukpınar Mahallesi, Barbaros, Serçe, Kartal, Bülbül ve Güvercin sokakları.Kadıköy'de 10.00-13.00 saatleri arasında, Caferağa Mahallesi, Cem, Hülya, Bademaltı, Şair Nefi sokaklarına. Pendik'te 09.00-17.00 saatleri arasında, Güllü Bağlar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Sokak.Sultanbeyli'de 09.00-12.00 saatleri arasında, Mimar Sinan Mahallesi, Gülben, Selim, Işıklar, Fevzi Çakmak, Rasathane, Ramazan , Utku, Gülbağı, Kılıçaslan , Hazan, Yeliz, Baraj Yolu, Karadeniz, Yatsı, Sahur, Mimar Sinan, Mazlum, Derinkuyu, Birlik, Basra, Azim, Hıdır, Özgürlük, Zabit ve Çekirdek sokakları, 09.00-16.00 saatleri arasında, Hamidiye Mahallesi, Bakan , Keşmir ve Dikmen sokakları"

ETİKETLER

istanbul4 nisanelektrikkesintisiçekmeköykadıköysultanbeylipendik

İlgili Haberler

Elektrik kesintisinde doğalgaz cihazları kapatılmalı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Türkiye genelindeki elektrik kesintisinden dolayı güvenlik için doğalgaz kullanılan cihazların kapatılması konusunda halkı uyardı.

Elektrik kesintisi sağlık merkezlerini de vurdu; binlerce aşı bozulma riski ile karşı karşıya

Aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinde bulunan aşıların zayi olmaması için acil eylem planı oluşturulmasını istiyor

Uzmanlar cevapladı: Türkiye, bir daha benzer bir elektrik kesintisi yaşamamak için nasıl bir yol izlemeli?

'Bir siber saldırı olduğunda olacaklar tam da budur'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24