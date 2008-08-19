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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de bazı yerlere 21 Ağustos'ta bir süre elektrik verilemeyecek

19 Ağustos 2008 03:00

Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de bazı yerlere 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:
21 Ağustos Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasında Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi, Süleymanbey, Vefabey ve Gönenoğlu sokaklar ile civarı.
Aynı gün 09.00-15.00 saatleri arasında Mecidiyeköy Prof. Bülent Tarcan Caddesi, Öğretmen Nigar, Pehlivan, Akıncı Bayırı ve Yavuz sokaklar ile civarı. 

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