İstanbul'da elektrik kesintisi

Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de bazı yerlere 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

21 Ağustos Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasında Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi, Süleymanbey, Vefabey ve Gönenoğlu sokaklar ile civarı.

Aynı gün 09.00-15.00 saatleri arasında Mecidiyeköy Prof. Bülent Tarcan Caddesi, Öğretmen Nigar, Pehlivan, Akıncı Bayırı ve Yavuz sokaklar ile civarı.