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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintileri

Kadıköy, Şile ve Üsküdar'ın bazı mahalle ve sokaklarında, 13 Ocak'ta elektrik kesintisi yapılacak

12 Ocak 2015 14:07

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak Salı günü Kadıköy'de 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Merdivenköy Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Hızırbey, Ressam Salih Ermez ve  Nesrin sokaklara elektrik verilemeyecek. 

Şile'de ise saat 10.00-14.30'da Üvezli, Ulupelit, Oruçoğlu, Kömürlük, Kervansaray, Esenceli, Bıçkıdere mahalleleri ile sokakları elektrik alamayacak. 

Üsküdar'da 06.30-18.00 saatleri arasında da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Çavuşoğlu, Aksaray, Yalı, Yarpuz, Şehit Osman, Susam, Mehmet Akif Ersoy, Hasippaşa, Dumlupınar, Çamlıca Yolu, Antalya, Suşehri, Sakarya, Hanımeli, Çiçeğim ile Güzelçeşme sokaklarında kesinti uygulanacak.

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