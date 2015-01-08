İstanbul'da elektrik kesintisi!

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Elektriği kesilecek yerler ve saatleri şöyle:

Beylikdüzü: Saat 11:00-14:00 arası 19 Mayıs Mahallesi, Gonca Sokak, Kahraman Sokak, Leyla Sokak ve civarı.

Saat 18:00-00:00 arası Yakuplu Mahallesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Açelya Caddesi, 1. Cadde ve civarı.

Arnavutköy: Saat 09:00-16:00 arası Hadımköy Mahallesi, Dr. Mithat Martı Caddesi ve civarı

Çatalca: Saat 08:00-16:00 arası Nakkaş Köyü.

Başakşehir: Saat 08:00-18:00 arası Bahçeşehir Mahallesi, Bülbül Caddesi, Cengiz Süzer Caddesi, İskete Çıkmazı, Badem Villaları ve civarı.

Bağcılar: Saat 08:00-17:00 arası Bağlar Mahallesi, Batik Örme Sanayi, Petrol Ofisi A.Ş, Anadolu Restoran İşletmeleri (MC Donald's)

Avcılar: Saat 09:00-12:00 arası Ambarlı Mahallesi, Öğretmenler Caddesi, Çelik Sokak ve civarı.

Beşiktaş (Levent): Saat 10:00-13:00 arası Akatlar Mahallesi, 6. Gazeteciler Sitesi, Hare Sokak, Yıldırım Oğuz Göker Sokak, Menekşe Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, Beşiktaş Koleji.

Gaziosmanpaşa: Saat 06:00-18:00 arası Cebeci Caddesi, 106, 16, 653. Sokaklar, Galeri Caddesi, Realkom (Bossa) ve civarı.

Esenyurt: Saat 13:00-17:00 arası Atatürk Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, Fırtına Sokak ve civarı.

Anadolu Yakası

Beykoz: Saat 08:00-18:00 arası Anadolu Feneri Mahallesi, Anadolu Feneri Yolu, Fener-Revir, Menekşe Sokak.

Tuzla: Saat 10:00-13:00 arasında Evliya Çelebi Mahallesi, Tersaneler Sokak.

Üsküdar: Saat 07:00-18:45 arasında İcadiye Mahallesi, Temaşa, Ayarcıbaşı, İcadiye Bağlarbaşı, Haşacı Raif, Cemil Meriç, Cumhuriyet, Altunizade, Kısıklı, Haluk Türksoy Sokak.

Ümraniye: Saat 08:00-18:00 arasında Esenevler Mahallesi, Kültür Sokak.