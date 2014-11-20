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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 23 Kasım Pazar günü elektrik verilemeyecek

20 Kasım 2014 22:44

"Planlı' Elektrik Kesintisi Programı" kapsamında, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 23 Kasım Pazar günü elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü elektriği kesilecek yerler şunlar:

Tuzla: 09:00-17:00 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle, Tepeören Mahallesi - Eski Ankara Caddesi - Fettah Erol ve Sarıbaşlar Fabrikası'na enerji verilmeyecek.

Sancaktepe: 11:00-13:00 saatlerinde işletme çalışması nedeniyle, Merve Mahallesi - Necip Fazıl Caddesi - İzci Sokak - İslamoğlu ve Uzungöl Caddelerine -  Erler -  Yalvaç -  Çağlar - Cengiz - Turan - Aslı Sokaklara ve civarına enerji verilmeyecek.

Kadıköy: 09:00-13:00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle, Osmanağa Mahallesi - Söğütlüçeşme Caddesi - Vahapbey - Şemsitop - Kırtasiyeci - Leylak Sokakları civarına; 13:00-16:30 saatleri arasında da yine işletme çalışması nedeniyle Osmanağa Mahallesi - Çilek - Karadut ve Vişne Sokakları civarına enerji verilmeyecek.

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