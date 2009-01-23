İstanbul’da elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı semtlerinde 25-30 Ocak tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt ilçesi Örnek mahallesinde bulunan Evren Oto Sanayi Sitesinin 2. bölümünün bir kısmı, İnönü mahallesi, Kemal Paşa caddesi ve civarına 25 Ocak pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında, aynı gün Fatih ilçesinde Eminönü, Beyazıt mahallesi, Süleymaniye, Sultanhamam, Mercan, Gedikpaşa, Laleli, Kapalıçarşı, İstanbul Üniversitesi, Esnaf Hastanesi, Fatih Sofular, Horhor ve civarına da 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Zeytinburnu ilçesinde G-18, G-19, G-10, G-23, G-20, G-24, G-25, G-26, G-26/1, G-27, G-28, G-22, G-22/1. sokaklar ile Balıklı Çırpıcı Yolu sokak, G-34, G-32, G-33 ve G-30. sokaklar, Ambarlar caddesi 7, 9 ve 11. numaralar ve civarları 26 Ocak pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında, Abdi İpekçi Spor tesislerinin bir kısmı, belediye aydınlatmaları, Turkcell baz istasyonu, Vodafone baz istasyonu ve civarı ise 28 Ocak çarşamba günü 09.00-18.00 saatleri arasında, elektrik alamayacak.



Bakırköy ilçesinde İskele caddesi, İstanbul caddesi, Kırmızı Şebboy, Beyaz Zambak, Mor Sümbül, Ahmet Rasim, Niyazibey ve Berin Çini sokakları ile Huban sokak ve civarında 27 Ocak salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında, Çobançeşme İETT harekat amirliği, Dağhanlar Tır Parkı, Büfeler, Mescit, Halk Ekmek, yol aydınlatma, Total benzin istasyonu ve civarında" 29 Ocak perşembe günü 09.00-18.00 saatleri arasında, Bağlarbaşı İncirli yolu numara 37'den 45'e kadar, numara 34'ten 50'ye kadar, Türk Telekom santrali, Vankulu Sokak No:6, Zümrütevler, Bakır ve İ. Kalmaz sokakları ve civarında 30 Ocak cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

