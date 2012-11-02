İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'un bazı bölgelerinde 3-4 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

3 Kasım'daki kesinti programı şöyle:

Fatih'te 09.00-19.00 saatleri arasında Aksaray Mahallesi Katip Kasım Bostan ve Kumsal sokaklar ile civarı.

Bayrampaşa'da 08.00-17.00 saatleri arasında Kartaltepe Mahallesi 65, Belen, Uluçay, Kemalpaşa, Şair Arif sokaklar, Fatih Caddesi Arda Sokak, Ordu Caddesi 60, 61 ve 63 sokaklar ile Kocatepe Mahallesi Yeşil Sokak.

Sultangazi 'de 09.00-16.00 saatleri arasında Pirinççi Köyü Mercan Su İstasyonu, Yayla Köyü Habipler Mahallesi A1 Caddesi ve civarı.

Küçükçekmece'de 08.00-19.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi Yasemin, Hanımeli, Küme, Kaktüs, Büyük Kartopu sokaklar ve civarı.

Esenyurt'ta 08.30-17.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi Sıdıka Cebeci, 607, 608, 609, 610 sokaklar, Balık Yolu Caddesi, İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'nin bir kısmı, Okurlar Caddesi'nin bir kısmı, 248. Sokak ve civarı.

Silivri 'de 09.00-15.00 saatleri arasında Sancaktepe Mahallesi Hanedan, Eski İstanbul , Emniyet, Kocasinan caddeleri ve civarı.

4 Kasım

Açıklamaya göre, 4 Kasım'daki kesinti programı da şöyle:

Bayrampaşa'da 08.00-19.00 saatleri arasında Terazidere Mahallesi Ayvalıdere Sokak.

Küçükçekmece'de 08.00-19.00 saatleri arasında Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi, Dörter Deri Fabrikası ve civarı fabrikalar, işletmeler.

Beylikdüzü'nde 08.30-17.00 saatleri arasında Büyükşehir Mahallesi Emek Sokak ve civarı.

Esenyurt'ta 09.00-15.00 saatleri arasında Akçaburgaz Mahallesi Kıraç Çakmaklı Caddesi'ndeki sanayi kuruluşları.

Fatih'te 09.00-19.00 saatleri arasında Fuat Paşa Caddesi Emen Paşa, Şeker Ahmet Paşa sokaklar, Bakacılar Caddesi Mühürdar Sokak, Mercan Caddesi Çökelek, Semaver sokaklar ve civarı.

Bahçelievler'de 09.00-17.00 saatleri arasında Çobançeşme Mahallesi Gençosman, Selvi sokaklar ve civarı ile Sanayi Caddesi'nin bir kısmı.