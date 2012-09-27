İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Arnavutköy'e bağlı Karaburun köyünde, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Şişli Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Derhane, Süleyman Nafiz, Hidayet ve Kaya Hatun sokaklarda, Valikonağı Caddesi, Zafer Sokak ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün, 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Bakırköy Zeytinli ve Cevizlik Mahallesi Kennedy Caddesi, Kartopu Sokak, Ebu Ziya Caddesi, Mor Menekşe, Hamdi Paşa Mektebi, Ömer Naci, Lamibey, Odabaşı, Sakızlı Yalı, Şehit Nusret, Muhtar Halit Kral ve Pancar sokaklar ve civarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak diğer bölgeler ve saatler ise şu şekilde:

“09.00 ile 12.00 saatleri arasında Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi

Paşazade, Kazım Karabekir, Özgürlük ve Reşitpaşa caddeleri, Selin, Armutlu ve

Belen sokaklar ve civarı. 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Fatih Silivrikapı Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi, Meşeli Mescit, Yol Mektebi, İlk Mektep ve Ağa Çayır sokaklar ve civarı. 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Güngören Genç Osman Mahallesi Doğanbey Caddesi, Koray, Aktaran ve Alemdar sokaklar ve civarı.”