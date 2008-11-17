İstanbul'da elektrik kesintisi

Bakırköy ve Sarıyer'de bazı yerlere, 20-21 Kasım günlerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulanacak kesinti programı şöyle:

-20 Kasım Perşembe günü 08.00-18.00 saatleri arasında, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Florya Asfaltı No:20'den No:44'e kadar, Derya ve Mektep sokaklar, Özürlüler Okulu, Sivil Savunma Lojmanları, Florya Caddesi No:1'den No:19'a kadar ve civar sokakların bir kısmı.

Saat 10.00-14.00 arasında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Sedatkent Villaları ve civarı.

-21 Kasım Cuma günü 08.30-13.30 saatleri arasında Bakırköy Şenlikköy

Mahallesi Harman Sokak No:12'den No:33'e kadar, Karanfil, İnbat, Orman sokakları

ile Çiğdem Sokak'ın bir kısmı. Saat 10.00-15.00 arasında Sarıyer Kocataş Mahallesi, İSKİ Su Pompası ve civarı.