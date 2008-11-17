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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Bakırköy ve Sarıyer'de bazı yerlere, 20-21 Kasım günlerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.

17 Kasım 2008 02:00

 Bakırköy ve Sarıyer'de bazı yerlere, 20-21 Kasım günlerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulanacak kesinti programı şöyle:
-20 Kasım Perşembe günü 08.00-18.00 saatleri arasında, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Florya Asfaltı No:20'den No:44'e kadar, Derya ve Mektep sokaklar, Özürlüler Okulu, Sivil Savunma Lojmanları, Florya Caddesi No:1'den No:19'a kadar ve civar sokakların bir kısmı.
Saat 10.00-14.00 arasında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Sedatkent Villaları ve civarı.
-21 Kasım Cuma günü 08.30-13.30 saatleri arasında Bakırköy Şenlikköy
Mahallesi Harman Sokak No:12'den No:33'e kadar, Karanfil, İnbat, Orman sokakları
ile Çiğdem Sokak'ın bir kısmı. Saat 10.00-15.00 arasında Sarıyer Kocataş Mahallesi, İSKİ Su Pompası ve civarı. 

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