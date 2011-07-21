İstanbulda elektrik kesintisi

T24

Beyoğlu ilçesinde 24 Temmuzda 08.00-14.00 saatlerinde Beyoğlu Karaköy, Kemankeş, Rıhtım, Maliye Caddeleri ile Serap İskelesi, Gümüş Halkla Sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.Esenyurt ilçesinde 24 Temmuzda 09.00-18.00 saatlerinde Kotçular Sanayi Sitesi'ne elektrik verilemeyecek.Bakırköy ilçesinde 25 Temmuzda 09.30-11.00 saatlerinde Ataköy 7-8-9-10. kısım mahalleleri, C/4/A-C/4/G,I/2/A-I/6/A,A/33/A-A/31/B Arası bloklar ve Gazi İlköğretim Okulu, aynı gün 11.00-12.30 saatlerinde Ataköy 7-8-9-10. kısım mahalleleri, C/5/A-C/5/I, L/12/A-L/12/G, 17/1-23/2 arası bloklar ve civarı, 26 Temmuzda 09.30-11.00 saatlerinde Ataköy 7-8-9-10. kısım mahalleleri L ile I bloklar ve Martı Sitesi'nin bir kısmı elektrik alamayacak. İlçede 26 Temmuzda 11.00-12.30 saatlerinde Ataköy 7-8-9-10. kısım mahalleleri, Deniz ve Yosun siteleri, I ve C bloklarının bir kısmı ve civarı, 27 Temmuzda 09.30-11.00 saatlerinde Ataköy 7-8-9-10. kısım mahalleleri blokları ve L blokların bir kısmı, Mimar Sinan İlköğretim okulu ile civarı, 11.00-12.30 saatlerinde Ataköy 7-8-9-10. kısım mahalleleri A/20/A - A/21/B ve 4/1 - 10/1 bloklar arası, Afet Koordinasyon Merkezi ile civarında elektrik kesintisi uygulanacak.Başakşehir ilçesinde 25 Temmuzda 09-00 ile 18.00 saatleri arasında Bahçeşehir 2. kısım Hoşdere, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçeşehir Mahallesi Süzer Bulvarı'nın bir kısmı, Ardıç Caddesi, Serçe Sokak ve civarı elektrik alamayacak.Küçükçekmece ilçesinde 25 Temmuzda 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ve Burç Çıkmazı'na elektrik verilemeyecek.Güngören ilçesinde 25 ve 27 Temmuzda 09.00-16.00 saatlerinde Güneştepe Mahallesi Özgür Sokak, 26 Temmuzda aynı saatler arasında Güneştepe Mahallesi Uğur Sokak, 27 Temmuzda aynı saatlerde Güneştepe Mahallesi Özgür Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak. Güngören ilçesinde 25 Temmuzda 09.30-12.30 saatlerinde Merkez Mahallesi, Sağanağa, İkbal, Aydınlar, Bahar, M. Akif, Özgür sokaklar ve civarı, 13.30-16.30 saatlerinde Güneştepe Mahallesi Karayusuf, Selim, Kültür, Kutlu, Kamer, Şirin, Başaran, Çayır sokaklar ve civarı, 26 Temmuzda 09.30-12.00 saatlerinde Güneştepe Mahallesi Kamer Sokak ve civarı, 27 Temmuzda 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi Hizal, Çökünlü, İskender, Söğütlüçeşme, Yüksel, Uzun Hasan sokaklar ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak. İlçede 28 Temmuzda 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Akıncılar Mahallesi, İnönü Caddesi, Şinasi, Mahmudiye, Taşçılar, Cümbüş, Şirin, Vural, Birsel, Yardımcı sokaklar ve civarları, 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Akıncılar Mahallesi, İnönü Caddesi, Cümbüş, Cömert, Cengiz, Topal, Koca Yusuf, Ayvacık Sokaklar ve civarı, 09.00-16.00 saatlerinde Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim, Kutluk ve Konak sokakları, 29 Temmuzda 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Güneştepe Mahallesi Uğur ve Topaç sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.Eyüp ilçesinde 26 Temmuzda 01.00-06.00 saatlerinde Kemerburgaz beldesi, Mithatpaşa, Davutpaşa, Mimar Sinan mahalleleri Çamlık Caddesi Pirinçli Yolu, Hamidiye Suyu ve civarındaki fabrikalar, Akpınar köyü ve civarı kömür ocakları, İhsaniye ve Işıklar köyü, Ekmekcioğlu Tuğla Fabrikası, Odayeri köyü, Aşağıağaçlı köyü, Yukarıağaçlı köyü ve civarındaki kömür ocakları, Odayeri Çöp İstasyonu, Kompost Katı Atık Tesisleri, Göktürk beldesi, Çalışkan ve Ceylan, Karanfil, Karaca sokakları ve Göktürk Caddesi sonu, Terkos Tayakadın istikametindeki satış aboneleri, Göktürk beldesi Ravza Sitesi, Koru Evleri, Altınbaşar Sitesi, Saklıbahçe Konutları, Doğameşe Park Evleri, Başdere Caddesi öğretmen blokları ve civarı elektrik alamayacak.Şişli ilçesinde 26 Temmuzda 10.00-13.00 saatlerinde Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik, Tanyolu, Morçiçek, Kutlubey, Çiğdem Sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.Arnavutköy ilçesinde 24 Temmuzda 09.00-17.00 saatlerinde Çilingir Mahallesi, Haraççı Araç Muayene İstasyonu'na elektrik verilemeyecek.