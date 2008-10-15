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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Bakırköy, Zeytinburnu ve Sarıyer'de 18-22 Ekim 2008 tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Ekim 2008 03:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 18 Ekim cumartesi 07.00-18.00 saatleri arasında, "Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi Saçi, Kır, Mahirler, Kır Serdar ve Otlukbeli sokaklarının bir kısmı" elektrik alamayacak.

Aynı gün 08.00-13.00 saatleri arasında, "Sarıyer Jandarma Komutanlığı ve
lojmanları"na elektrik verilemeyecek.

19 Ekim pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında, "Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi No:2-24 ve No:31-83 arası, Rauf Denktaş Caddesi No:14-20 arası, 11,104, 106, 107, 109,110, 102/1-2, 105/2 106/1-2-3-4-5, 111/1-2-3 ve Ş. Faruk Sevim sokakları"nda elektrik kesintisi uygulanacak.

20 Ekim pazartesi günü 07.00-18.00 saatleri arasında, "Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi Ülkem, Saçi, Mahirler ve Kır Serdar sokaklarının bir kısmına" elektrik verilemeyecek.

22 Ekim çarşamba günü 07.00-18.00 saatleri arasında, "Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi Konaklı, Budak, Adakale, Otlukbeli, Mahirler, Eceler ve Ülkem sokaklarının bir kısmı" elektrik alamayacak.

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