İstanbul'da elektrik kesintileri

İstanbul'un bazı semtlerinde 7, 8, 12, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs Perşembe günü 07.00-16.00 saatleri arasında Beşiktaş'ta Ortaköy Mahallesi, Sarıbal, Nar, Postacı, Çevirmeci, Kabalak, Mütevelli, Karabaş sokaklar ve civarına, 11.00-15.00 saatleri arasında Başakşehir'de Bahçeşehir 1. Kısım mahallesinde bulunan Mesa-Nurol Evleri, UpHill Court Evleri'ne elektrik verilemeyecek.



Beşiktaş'ta Ortaköy Mahallesi, Palanga, Vatman, İrkele, Taş Basamak, Aldoğan, Dereboyu caddelerinin bir kısmı ve civarları 8 Mayıs Cuma günü 07.00-15.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Esenler'de Kemer mahallesi, Atışalanı ve Kışla caddeleri, Devran Koleji, Ceyo Terlik Fabrikası, Üçler, 946, 947, 948, 949, 951, 952 sokaklar ve civarları, Havaalanı Mahallesi, Günaydın, Günaltan, Gültekin, Gülbahçe, Gülsuyu, Gülşah, Gönül, Gülüm, Gazipaşa, Göknur, Güner, Gökkuşağı, Görgü, Gönlüm, Gelenek, Gökkaya, Göral, Gönen, Gümrük, Gökçay, Gökçen, Göknur, Gökada, Gökbay ve Gezi sokaklar ile Hacılar Caddesi ve civarları, Turgut Reis Mahallesi 400, 404, 405, 406, 407, 408, 433, 442, 443, 444, 445, 446,447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 483 ve 489 sokaklar ile Cengiz Topel Caddesi'nin bir kısmı ve civarlarına 12 Mayıs Salı günü 00.00-07.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Esenler'de Turgut Reis Cengiz Topel Caddesinin bir kısmı, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 420, 422, 424, 425, 420, 428, 429, 430, 435, 437, 438, 439, 440, 447, 451, 463, 464, 465, 467, 469, 471, 472, 476, 477, 478, 479, 483, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 495, 497, 507,508, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521 ve 522 sokaklar ile Adem Yavuz caddesi ve civarlarında, Oruç Reis mahallesi 530, 532, 533, 534, 535, 608, 610, 614, 615, 616, 617, 619, 621, 624, 628, 629, 631, 634, 635 sokaklar ile Albayrak Caddesi ve civarlarında, Havaalanı Mahallesi, Galata sokak, Uludağ Caddesi ile Köyiçi Caddesi ve civarlarında 13 Mayıs Çarşamba günü 00.00-07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Esenler'de Kemer Mahallesi, Kemer Sağlık Ocağı ve civarları, Kemer Stadı, Devran Motor Yatakları 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944. sokaklar, Birlik Mahallesi 756, 758, 760, 761, 765, 767. sokaklar ve civarları, Havaalanı Mahallesi, Uludağ, Taşocağı, Köyiçi Caddeleri ve çevre sokaklar 14 Mayıs Perşembe günü 00.00-07.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



