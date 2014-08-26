İstanbul’da ebola şüphesiyle karantinaya alınan hasta için açıklama

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ‘Nijerya’dan THY Uçağı ile gelen ve Ebola şüphesi ile gözlem altına alınan İtalyan hasta Ebola virüsü taşımıyor’ dedi.



Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Nijerya’dan İstanbul ‘a gelen İtalyan uyruklu 23 yaşında kadın yolcu uçakta hastalanıp kusunca, ebola şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Nijerya’da kendisine sıtma teşhisi konulan ve sıtma ilaçlarıyla uçağa binen yolcu, havalimanında yapılan kontrollerin ardından maskeli ve özel giysili görevlilerce ambulansa alınmış ve özel şeffaf karantina kabini içinde, Haseki Hastanesi’ne götürülmüştü.