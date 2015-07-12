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Yaşam

İstanbul'da Ebola alarmı

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı

12 Temmuz 2015 10:07

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası Acil Servisi, Atatürk Havalimanı'ndan getirilen Afrika kökenli bir hastanın Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantina altına alındı.

İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne saat 20:00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan yüksek ateş şikayetiyle Afrika kökenli erkek bir hasta getirildi.

Futbolcu ve 15 yaşında olduğu öğrenilen erkek hastanın hastanenin acil servisinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Durumdan habersiz hastaneye gelen bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak başka hastanelere yönlendirildi.

Hastane yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, hastanın yanında gelen ve UEFA lisanslı menajer olduğunu iddia eden bir kişi ise hastanede bekleyişini sürdürüyor.

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