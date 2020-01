İstanbul'da Duran Duran rüzgarı esti

Dünyaca ünlü pop müzik grubu ''Duran Duran'', ''All You Need is Now'' albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

MAP İletişim'in organizasyonuyla gerçekleşen konserde grup üyeleri, yeni albüm parçalarının yanı sıra ''Wild Boys'', ''Girls On Film'', ''Rio'', ''Planet Earth'', ''Hungry Like The Wolf'', ''The Reflex'', ''Notorious'', ''Come Undone'' ve ''Ordinary World'' gibi 1980'li ve 1990'lı yıllarda seslendirdikleri klasikleşmiş parçalarını da söyledi.

İstanbulluların erken saatlerden itibaren gişe önlerinde kuyruk oluşturduğu konsere Hande Yener, Ece Sükan, Siren Ertan, Haluk Akakçe, Leyla Alaton gibi iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Temmuz’da Londra’da yapılacak olan olimpiyatların açılış konserinde 'ara sanatçı’ olarak sahne alacak efsane grup, son yıllarda MTV, BRIT Awards, Ivor Novello, Spanish Ondas, Q Magazine ve GQ dergisi gibi birbirinden prestijli 6 kurumdan 'Yaşamboyu Başarı Ödülü' kazanarak muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Konserde, solist Simon Le Bon, bas gitarda John Taylor, klavyede Nick Rhodes ve davulda Roger Taylor'dan oluşan efsane gruba, gitarist Dom Brown da eşlik etti.