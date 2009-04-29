İstanbul'da dün gece 9 araç kundaklandı

İstanbul'un Avcılar, Maltepe ve Fatih ilçelerinde 9 araç kundaklandı.



Alınan bilgiye göre, Avcılar Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Orkide Sokak'ta park halinde bulunan 3 otomobile, gece saatlerinde 16-17 yaşlarında oldukları belirtilen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.



Molotofkokteylinin alev alması sonucu otomobillerde çıkan yangınlar, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince sokaktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.



Bu arada, Fatih Keçeci Karabaş Mahallesi Yeni Tavanlı Çeşmesi Sokak'a park edilen 3 araç da kundaklandı. Araçlarda çıkan yangınlar, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Öte yandan, Maltepe Eski Bağdat Caddesi'ndeki 3 araç da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Polisin eş zamanlı gerçekleşen olaylarla ilgili başlattığı araştırma sürüyor.

