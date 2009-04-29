T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da dün gece 9 araç kundaklandı

29 Nisan 2009 12:16

İstanbul'un Avcılar, Maltepe ve Fatih ilçelerinde 9 araç kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Orkide Sokak'ta park halinde bulunan 3 otomobile, gece saatlerinde 16-17 yaşlarında oldukları belirtilen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Molotofkokteylinin alev alması sonucu otomobillerde çıkan yangınlar, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince sokaktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, Fatih Keçeci Karabaş Mahallesi Yeni Tavanlı Çeşmesi Sokak'a park edilen 3 araç da kundaklandı. Araçlarda çıkan yangınlar, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan, Maltepe Eski Bağdat Caddesi'ndeki 3 araç da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polisin eş zamanlı gerçekleşen olaylarla ilgili başlattığı araştırma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24