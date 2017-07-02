İstanbul'da dün 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Tüm yurtta etkisini sürdüren Afrika sıcakları vatandaşları bunalttı. İstanbul’da son 100 yılın en yüksek sıcaklık değeri görüldü. Aşırı sıcak nedeniyle tatil merkezlerindeki sahiller boş kaldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, birkaç gündür yaşanan aşırı sıcakları şöyle değerlendirdi:



“Avrupa’nın kuzeyindeki alçak basınç; İtalya, Yunanistan ve ülkemize güneyli bir hava akışı sağlıyor. Kuzeyde alçak basınç var. Güneyden sıcak hava akışı var. Hindistan merkezli ters muson etkisini Basra yönünden alıyoruz. Buna ‘Basra alçağı’ diyoruz. Güneyden gelen bir sıcak hava akımı bu. Dolayısıyla iki alçak hava basıncı arasında kaldık. Kuzey Afrika’nın güneyinde de ayrı bir alçak basınç var. Sıcak hava akımları arasında kalan bölgeler sırt bölgesi diye tabir edilir ve bu bölgelerde serin rüzgârlar esmez.”

"Rekorlar gelebilir"

29 Haziran Cuma günü İstanbul’da sıcaklığın 37.2 derece ölçüldüğünü söyleyen Adil Tek, “Bu, 106 yılda ilk defa ölçülen bir değer. Yani bir rekor kırıldı. Bugün için de yeni rekor bekliyoruz” diye konuştu.

Sıcaklıklar 6-7 derece düşecek

Türkiye, yarından itibaren yağmurla birlikte batı bölgelerinden itibaren biraz serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yarın kuzeybatı yönünden yağışlı hava Türkiye’ye giriş yapacak ve salı günü tüm Marmara’da etkili olacak.

Hafta ortasında ise yağışlı havanın Karadeniz’e geçmesi bekleniyor. Yarından itibaren 6-7 derece düşmesi beklenen sıcaklıklar tekrar mevsim normallerine dönecek.