İstanbul'da döviz bürosunu soyan 4 kişiden 2'si, Bursa'da yakalandı

Kemal ALEMDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - İSTANBUL\'da 3 gün önce yüzlerinde maske, ellerinde silahla girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2\'si, Bursa\'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Soyguncuların polis ekiplerince yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İstanbul\'un Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki döviz bürosu, 15 Eylül\'de, yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygun için maskeli 4 kişiden 2\'si, döviz bürosuna girerken, 2\'si de cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içinde gerçekleştirilen soygunun ardından 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalanlardan 1\'i, havaya ateş açtı. Soyguncular, daha sonra otomobile binerek, kaçtı.

ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Soygunun ardından çalışma yapan polisler, şüphelilerden 2\'sinin Rus Khalik B. ile Ermeni Gevorg A. olduğunu ve Bursa\'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yapan polisler, Khalik B. ve Gevorg A.\'nın ilçedeki otelde kaldığını saptadı. Soyguncuları takibe alan polisler, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. Khalik B. ile Gevorg A., İskele Meydanı\'ndaki çay bahçesinde otururken yakalandı. Soyguncuların Gemlik polisince yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

OTEL ODASINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Gözaltına alınan Khalik B. ile Gevorg A.\'nın kaldığı otel odasında; 37 bin 600 TL, 4 bin 561 dolar, 7 bin 630 euro, 10 bin Suudi Arabistan riyali, 1700 Katar riyali, 500 Danimarka kronu, 50 bin Irak dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Khalik B. ve Gevorg A., Gemlik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Otel odasında ele geçirilen paralar ve malzemeler ise valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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