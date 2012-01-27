-İstanbul'da don ve buzlanma uyarısı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Ergün Güler, kuvvetli buzlanma ve don olayları, rüzgar ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Güler'in yaptığı yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görüleceğini ve hava sıcaklığının ortalama 2 derece olacağını belirterek, rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40 ile 60 kilometre hızla eseceğini kaydetti. Hava sıcaklığının, yarın en düşük eksi 3, en yüksek 2 derece olacağını ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışının görüleceğini ifade eden Güler, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak 50 ile 70 kilometre hızla eseceğini anlattı. Güler, 29 Ocak Pazar gününün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı en düşük eksi 2, en yüksek 2 derece olacağını belirterek, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40 ile 60 kilometre hızla eseceğini kaydetti. Ergün Güler, 30 Ocak Pazartesi günü ise çok bulutlu ve aralıklı kar yağışının görüleceğini ve hava sıcaklığının en düşük eksi 1, en yüksek 1 derece olacağını ifade ederek, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40 ile 60 kilometre hızla eseceğini bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece altında seyredeceğini aktaran Güler, ''Kuvvetli buzlanma ve don olayları, rüzgar ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor'' ifadesini kullandı.