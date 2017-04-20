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Yaşam

İstanbul'da dolu sürprizi

Dolu yağışı tüm il genelinde etkili oldu

20 Nisan 2017 20:14

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişelerin kaldırılarak serbest geçiş sistemine geçilmesi nedeniyle bugün başlayan çalışmaların ve akşam oynanacak Beşiktaş-Olympique Lyon maçının, şehrin ana arterlerinde trafiği olumsuz etkilemesi beklenirken, bir sürpriz havadan geldi. İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, sıcaklıkları bir anda hissedilir derecede düşürdü.

Dolu yağışı tüm İstanbul genelinde etkili oldu. Bir anda kara bulutların gökyüzünü kapladığı mega kentte bisan aynın ortasında yağan dolu, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın trafiğe olumsuz etkisi ise sürüyor.

 

Bir anda bastırdı

 

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da, Büyükçekmece ilçesinde vatandaşlar dolu sürprizi yaşadı. Büyükçekmece'de Nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı. Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. Dolu yağışı aralıklarla sürüyor. Yağış nedeniyle trafikte de yer yer aksamalar yaşanıyor. Mecidiyeköy'de etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

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