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İstanbul'da doktoru tabancayla öldüren kişi tutuklandı

Bahçelievler'de silahla vurarak doktoru öldüren Serhat Tunçdemir, tutuklandı

03 Ekim 2018 21:35

İstanbul Bahçelievler'de psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir (18) "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 

Serhat Tunçdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Tunçdemir, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan şüpheli Serhat Tunçdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

 Cezaevine gönderilen Serhat Tunçdemir'in  ifadesinde cinayeti gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. (DHA)

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