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Yaşam

İstanbul'da doktora bıçak ve sopalı saldırı

Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

17 Şubat 2018 00:51

İstanbul Bahçelievler’de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçak ve sopalı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Aslan'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis, saldırganlanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler 1 No’lu Göçmen Sağlık Birimi’nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Aslan’ı bacağından bıçaklayıp sopayla da darp etti.

Sağlık durumu iyi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan doktoru Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırganları arıyor

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)

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