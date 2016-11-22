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Yaşam

İstanbul'da doğalgaz faturalarında yeni dönem

İGDAŞ, abonelerine doğalgaz faturalarını kredi kartıyla vade farksız taksitle ödeme imkanı sundu

22 Kasım 2016 15:02

İGDAŞ, abonelerine doğalgaz faturalarını kredi kartıyla vade farksız taksitle ödeme imkanı sundu.

İGDAŞ açıklamasına göre, 31 Mayıs 2017'ye kadar sürecek kampanyada Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, HSBC Bank, Denizbank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, TEB, Odeabank, ABank, Fibabanka ve Burgan Bank 3 taksit, Halkbank ise 5 taksit yapacak.

Açıklamada, "Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, ING Bank, TEB, ABank, Fibabanka ve Burgan Bank bir alt sınır olmaksızın tüm faturaları kampanya dahil edip taksitlendiriyor. Kuveyt Türk 50 TL’lik alt limitle taksit kampanyasını uygularken İş Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, Halkbank, HSBC Bank ve Odeabank ve 100 liralık alt limit arıyor." denildi.

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik de konuyla ilgili "Ekim ayında doğalgaza gelen yüzde 10 indirimden sonra, doğalgaz faturalarının taksitle ödenmesini sağlayarak doğalgaz kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırmaya çalıştık. Müşterilerimiz anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla faturalarını 3 yada 5 taksitte ödeyebilecekler. İşbirliği yapan bankalara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye www.igdas.com.tr adresinden ve ilgili bankaların şubelerinden ulaşılabilecek.

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