İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

Türkiye'de şimdiye kadar ele geçirilen toplam miktarın 4 katı daha fazla uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Valisi Muammer Güler, Tuzla ve Pendik'te 3 ayrı uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonlarda, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 400 kilogram amfetamin ile 36 ton kimyasal madde ele geçirildiğini, olayla ilgili yakalanan 11 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Vali Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile Tuzla ve Pendik'te 3 ayrı uyuşturucu madde imalathanesine yönelik operasyonla ilgili basın açıklamasına katıldı.

Güler, operasyonlarda, sentetik uyuşturucu hap imalatında kullanılan 400 kilogram amfetamin, 3 ton amfetamin maddesi üretilebilecek 36 ton kimyasal madde ele geçirildiğini bildirdi. Güler, ''ele geçirilen madde miktarının Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen toplam amfetamin miktarının 4 katı olduğunu'' ifade etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında ''suç örgütünün elebaşı'' olduğu belirtilen H.K. ile eski öğretim görevlisi yüksek kimya mühendisi H.R.I'nın aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'unun tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak son 2,5 ayda düzenlenen 839 operasyonda, 492 kilogram eroin, 324 kilogram esrar maddesi ele geçirildiğini, 1445 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde açıklama yapan Vali Güler, Tuzla ve Pendik'te 3 ayrı uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonlarda, sentetik uyuşturucu hap imalatında kullanılan 400 kilogram amfetamin, 600 kilogram benzil metol keto, 5 ton alfa asetilon fenil maddesi ile 30 ton kimyasal madde ele geçirildiğini söyledi.

Bu operasyonlarda, yakalanan ve şu ana kadar tahlili yapılan kimyevi maddelerden yaklaşık 3 ton Amfetamin maddesi üretilebileceğini ifade eden Vali Güler, ele geçirilen madde miktarının Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen toplam Amfetamin miktarının 4 katı olduğuna işaret etti.

Güler, ham maddesi yurt dışından temin edildikten sonra amfetamin haline dönüştürülen maddeden, 2 milyar TL değerinde, 200 milyon adet captagon hap üretilebileceğini dile getirdi.

Yapılan operasyonlarda, yakalanan şüpheliler arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Güler, yurt dışı bağlantıları olan ve Orta Doğu ülkelerine gönderilmek üzere uyuşturucu madde imalatı yapan geniş kapsamlı organize bir suç örgütünün deşifre edildiğini belirtti.

Güler, yakalanan kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ile uyuşturucudan elde edildiği sanılan 18 bin Avro ele geçirildiğini kaydetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ''Suç örgütünün elebaşı'' olduğu belirtilen H.K. ile eski öğretim görevlisi yüksek kimya mühendisi H.R.I'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'unun tutuklandığı bildirildi.

2,5 aylık bilanço

Sokak satıcıları ve transit uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik, Atatürk Havalimanı ile çeşitli ilçelerde 29 Haziran 2009 tarihinden beri 839 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Güler, bu operasyonlarda yurt dışına gönderilmek üzere 492 kilogram eroin maddesi, 35 kilogram Afyon sakızı, 34 kilogram met amfetamin maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Muammer Güler, sokak satıcılarına yönelik aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda da iç piyasaya sürülmek üzere 324 kilogram esrar, 17 kilogram kokain, 137 bin 824 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ectasy marka hap, 12 bin 72 adet captagon marka hap, 18 bin Avro, 117 bin ABD doları ile 16 adet silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Güler, bu operasyonlarda, yabancı uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu 1445 kişinin gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından gazetecilerin soruları yanıtlayan İstanbul Valisi Güler, bir gazetecinin, ''Okullar açılırken, okul önlerinde uyuşturucuya karşı ne gibi önlem alındı'' şeklindeki sorusuna, ''Gençlerimizi ve çocuklarımızı okul önlerinde 'Torbacı'' diye tabir ettiğimiz satıcı kişilere karşı korumak için her türlü önlemi aldık. Uyuşturucuya karşı gençlerimize ve çocuklarımıza bilinçlendirme projesiyle, kendilerine nasıl yaklaşıldığını ve bu kişilerden nasıl korunacaklarını içeren bilgilendirme seminerleri düzenlenerek broşürler dağıtılacak. Güvenlik timlerimizle de okul önlerinde her türlü güvenliği sağlayacağız'' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da uyuşturucunun bir dünya savaşı olduğunu ve dünyayı meşgul eden bu savaş ile kendilerinin de mücadele ettiklerini söyledi.

Çapkın, göreve geldiği günden beri sokaklarda görev yapan güven timlerinin, İstanbul'un 250 ayrı noktasında sürdürdükleri çalışma ve operasyonları neticesinde, 5 bin 719 bağımlı ve sokak satıcısı hakkında yasal işlem yaptıklarını kaydetti.Açıklamanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın ile İstanbul Valisi Güler, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri inceledi.

Camii yaptırmış iddası

İstanbul narkotik polisinin 2 milyar liralık darbe vurduğu uyuşturucu çetesinin liderlerinden iş adamı H.K'nın Ataşehir'de Kilisli Mustafa Kanat Camii'ni yaptırdığı iddia edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı soruşturma kapsamında liderliğini eski öğretim görevlisi Doç. Dr. H.R.I ve yardımcılığını ise işadamı H.K'nın yaptığı aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 kişilik çete çökertildi. Zanlılardan H.R.I ve iş adamı H.K'nın kimliği polisi şaşırttı. Birçok üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan yüksek kimya mühendisi H.R.I'nın 2007 yılına kadar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bilir kişi olarak görev yaptığı, ele geçirilen uyuşturucu hapların içeriğini analiz ettiği öğrenildi. Narkotik polisinin de H.R.I'ya "Hocam" diye hitap ettiği öğrenildi.

Öte yandan, H.K'nın ise gayrimenkul zengini bir iş adamı olduğu belirtildi. İstanbul Anadolu yakasında tanınan bir kişi olan H.K'nın Ataşehir'de Kilisli Mustafa Kanat Camii'ni yaptırdığı iddia edildi.