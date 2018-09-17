İstanbul'da ders başı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün öğrenciler heyecanla okullarına geldiler

3 aylık yaz tatilinin ardından bugün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda ilk ders zili çaldı. Yedinci sınıfa giden Ahmet Çaylak, ”Okulun ilk günü çok heyecanlıyım ve mutluyum. Arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatili çok güzel geçti. Memleketime gittim” dedi. Altıncı sınıf öğrencisi Alpay Berk Şahin ise, ” Çok heyecanlıyım.Tatilim çok eğlenceli geçti. Köye gittik” dedi. Hafta sonu yeni aldığı okul kıyafetleri denediğini belirten Eylül Filizoğlu da ” Arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatilim çok iyi geçti. Hafta sonu yeni kıyafetlerimi denedim” dedi.

Okullarda birinci dönem 18 Ocak’ta tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. İkinci yarı yıl 4 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da son ders zili çalacak.

(FOTOĞRAF)