T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da ders başı

  ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün öğrenciler heyecanla okullarına geldiler 3 aylık yaz tatilinin ardından bugün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda ilk ders zili çaldı

17 Eylül 2018 12:57

 

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün öğrenciler heyecanla okullarına geldiler

3 aylık yaz tatilinin ardından bugün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda ilk ders zili çaldı. Yedinci sınıfa giden Ahmet Çaylak, ”Okulun ilk günü çok heyecanlıyım ve mutluyum.  Arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatili çok güzel geçti. Memleketime gittim” dedi. Altıncı sınıf öğrencisi Alpay Berk Şahin ise, ” Çok heyecanlıyım.Tatilim çok eğlenceli geçti. Köye gittik” dedi. Hafta sonu yeni aldığı okul kıyafetleri denediğini belirten Eylül Filizoğlu da ” Arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatilim çok iyi geçti. Hafta sonu yeni kıyafetlerimi denedim” dedi.

Okullarda birinci dönem 18 Ocak’ta tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. İkinci yarı yıl 4 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da son ders zili çalacak.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UÇANİSTANBULDHAAhmetArkadaşlarımıYazMemleketime gittim”AltıncıAlpay BerkTatilimKöyeHaftaEylül FilizoğluOkullardaOcaktaYarıyılOcak1HazirandaFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24