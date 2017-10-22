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İstanbul'da derbi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı

İSTANBUL, (DHA) TÜRK Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19

22 Ekim 2017 13:25

İSTANBUL, (DHA) TÜRK Telekom Stadyumu\'nda bugün saat 19.30\'da Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30\'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: \"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri – Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır.\"

 

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