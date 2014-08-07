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Yaşam

'İstanbul'da denize girmeyin'

İstanbul'da vatandaşlar, Kadıköy sahillerindeki yoğun koli basili nedeniyle denize girmemeleri konusunda uyarıldı

07 Ağustos 2014 22:06

Sıcak yaz aylarında çok sayıda İstanbullu vatandaşın denize girdiği Kadıköy sahillerinde koli basili alarmı verildi. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu vatandaşları denize girmemeleri konusunda çağrı yaptı. 

Göksel Göksu'nun CNN Türk 'te yer alan haberine göre, Kurbağalıdere'deki kanalizasyon borularının kesilmesi sonucunda dereye akan atık su denize yayıldı. Tahlil sonuçlarına göre koli basili değerleri olması gereken seviyenin 60 ila 300 kat üzerine çıktı. 

Bazı kulüpler burada denize girmeyi yasakladı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vatandaşlara çağrıda bulunarak, denize girmemeleri konusunda uyarılar bulundu.

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