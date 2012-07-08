İstanbul'da denize girmek isteyenler için en temiz plajların listesi

İstanbul’da belirlenen 80 yüzme alanından alınan 240 numuneden 191’inin iyi kalitede, 49’unun ise yeterli kalitede olduğu tespit edildi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da belirlenen 80 yüzme alanından 14 Mayıs’tan itibaren 15 günde bir numune alındı. İncelenen 240 numuneden 191’inin iyi kalitede, 49’unun ise yeterli kalitede olduğu tespit edildi. Kötü kalitede suya ise rastlanmadı. Son olarak 20 Haziran 2012 tarihinde yapılan analiz sonuçlarına göre, deniz suyunun 65 noktada iyi, 15 noktada yeterli kalitede olduğu belirlendi. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ve uluslararası standartlara uygun şekilde yapıldığı belirtilen analizlere, yüzme sezonu boyunca 15-20 günde bir yapılmaya devam edilecek.

İstanbul'un en temiz plajları

- Büyükada Nakibey Plajı

- Büyükada Su Sporları Kulübü Önü

- Büyükada Seferoğlu Tesisleri önü

- Büyükada Yörükali Plajı önü

- Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

- Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

- Burgazada Su Sporları Kulübü önü

- Kınalıada Vapur İskelesi sağ taraf önü

- Kınalıada Vapur İskelesi sol taraf önü

- Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

- Durusu Karaburun ön deniz doğu tarafı

- Durusu Karaburun ön deniz batı tarafı

- Durusu Karaburun arka deniz

- Yeniköy Sahili otel önü

- Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

- Menekşe Plajı Cankurtaran kulesi önü

- Menekşe Plajı iskele önü

- Florya Güneş Plajı

- Poyraz Plajı

- Riva Elmasburnu

- Riva Su Ürünleri Plajı

- Beylikdüzü Gürpınar Halk Plajı

- Gürpınar Sahili

- Albatros Sahili

- Mimar Sinan Sahili

- Kumburgaz Sahili

- Celaliye Belediye Tesisleri önü

- Karacaköy Ormanlı Plajı

- Karacaköy Evicik Plajı

- Karacaköy Çobankule Plajı

- Karacaköy Yalıköy Plajı

- Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

- Binkılıç Çilingoz Plajı

- Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

- Caddebostan Plajı Irmak okulları arkası

- Suadiye Plajı

- Kısırkaya Plajı

- Gümüşdere Plajı

- Demirciköy Dalya Plajı

- Demirciköy Uzunya Plajı

- Rumeli Feneri Koyu

- Rumeli Kavağı Plajı

- Kocataş Sahili

- Tarabya Plajı

- Emirgan Sahili

- Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi önü

- Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü

- Çanta Beldesi Kınalı Deresi mevki

- Silivri Marmara Uyumkent Sitesi önü

- Silivri Altınorak Sitesi mevki

- Selimpaşa Beldesi Duruman mevki

- Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

- Ağva Halk Plajı Çamlık mevki

- İmrenli Plajı

- Akçkese Akkaya Plajı

- Kabakoz Plajı

- Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)

- Uzunkum Plajı (Orta nokta)

- Ağlayankaya Plajı

- Ayazma Plajı

- Ayazma Plajı Kumbaba mevki

- Marmarados Sitesi önü

- Kamil Abduş Gölü mevki

- Dodo Beach Clup önü

- Tuzla Belediyesi Halk Plajı