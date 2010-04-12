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Yaşam

İstanbul'da denizden kadın cesedi çıktı

İstanbul Kadıköy'de denizden bir kadın cesedi çıkarıldı.

12 Nisan 2010 03:00

T24- Moda Deniz Kulübü'nde çalışan güvenlik görevlileri, kıyıdan 50 metre açıkta, denizin üstünde bir ceset görerek, durumu polise bildirdi.


Olay yerine gelen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.


40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


İntihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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