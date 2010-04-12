İstanbul'da denizden kadın cesedi çıktı

T24-



Olay yerine gelen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.



40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



İntihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.