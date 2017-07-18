İstanbul'da deniz ulaşımında grev kararı

Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle grev kararı aldı.

Sendika üyeleri "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Vur vur inlesin, belediye dinlesin" sloganları atarak, Haliç Tersanesi'ndeki Şehir Hatları AŞ Genel Müdürlük binası önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklamasını okuyan TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, 1 Ocak itibarıyla Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ile yürütülen ve yaklaşık 650 kişiye tekamül eden Toplu İş Sözleşmesi'nden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirterek, bunun üzerine grev kararı aldıklarını söyledi.

Pekdemir, Toplu İş Sözleşmesi için yapılan tüm toplantılara katıldığını ve arabulucu aşamasının geçtiğini ifade ederek, "Şu ana kadar ücrete ilgili bana itikal eden hiçbir teklifte bulunmamışlardır. Anayasal hakkımız olan grev kararını almak durumunda bırakıldık. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum; Sayın Başkan bu işçinin, denizcinin sesini duyun. Denizcinin etkisi de tepkisi de sert olur. Bizi mecbur bırakmayın" diye konuştu.

"İzmir'de deniz ulaşımını kilitledik"

TDS ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması sonucu başlayan ve 7. gününe giren grevi hatırlatan Pekdemir, "İki ay önce uzlaşma elini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na uzatmıştık. Bizi küçümsedi, İzmir deniz ulaşımını kilitledik. İzmir halkına cefa çektiriyorlar. Siz bunu yapmayın. Taleplerimizi dinlemezseniz, aynı işi burada da yapacağız" dedi.

Basın açıklamasından sonra alınan grev kararı, Şehir Hatları AŞ Genel Müdürlük binasına asıldı.