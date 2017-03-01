İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli!

Şehir Hatları A.Ş., sis nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerini iptal etti. İDO da 08.30'a kadar yapılacak olan tüm dış hat seferlernin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da dün tüm gün boyu etkisini sürdüren sis, bu sabah saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

Büyükşehir Belediyesine ait panolarda trafikte ilerleyen araçlar sis yazısıyla uyarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uyarıları dikkate alarak sis lambalarını kullanarak ilerliyor. Boğaz çevresinde de etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adeta görünmez hale getirdi.

Yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor.

Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri

-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri

İDO:

06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü

07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)