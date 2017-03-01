T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli!

İstanbul'da görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düşüyor

Fotoğraf: Twitter

01 Mart 2017 09:52

Şehir Hatları A.Ş., sis nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerini iptal etti. İDO da 08.30'a kadar yapılacak olan tüm dış hat seferlernin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da dün tüm gün boyu etkisini sürdüren sis, bu sabah saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

Büyükşehir Belediyesine ait panolarda trafikte ilerleyen araçlar sis yazısıyla uyarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uyarıları dikkate alarak sis lambalarını kullanarak ilerliyor. Boğaz çevresinde de etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adeta görünmez hale getirdi.

Yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor. 

Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri
-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri

İDO:
06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

ETİKETLER

Şehir Hatları AŞBeşiktaşKaraköyKadıköyEminönüÜsküdar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24