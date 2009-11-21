İstanbul'da deniz ulaşımı normale döndü

T24 - İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ve hava ulaşımını aksattı. Deniz ulaşımı saat 10.00 sıralarında normale dönerken gece boyunca yapılamayan hava ulaşımında aksamalar sürüyor.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, sisin akşam saatlerinde tekrar yoğunlaşarak kent genelinde yarın ve haftanın ilk iki günü de etkisini sürdüreceğini bildirdi.



THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması gereken TK 410 Antalya, TK 260 Kayseri ve TK 316 İzmir seferleri de yoğun sis nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, iç ve dış hatlardan yapılması gereken uçak seferlerinde de uzun süreli rötarlar meydana geldi.



Atatürk Havalimanı'na uçak inişi gerçekleşememesi nedeniyle iç ve dış hatlardaki bütün uçak körüklerinin boş kalması dikkat çekti.



Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 12 uçak, görüş mesafesinin açık olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı'na indi. İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle aksayan deniz ulaşımı, sisin etkisini azaltmasıyla normale döndü.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı hatlarda iptal edilen seferler, sisin etkisini azaltmasıyla yeniden başladı.



Şu anda herhangi bir vapur, feribot veya deniz otobüsü seferinde aksama olmadığı belirtildi.





İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sisin, sabah saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürdüğünü anımsattı.



Sisin öğle saatlerinde Boğaz çevresi dışında etkisini azaltarak pusa dönüşmesinin beklendiğini ifade eden Yıldırım, ''Sisin akşam saatlerine doğru tekrar yoğunlaşarak İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceği beklenmektedir. Sisin yarın ile haftanın ilk iki günü de İstanbul genelinde etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir'' dedi.



İstanbul'da görülen sisin, enverziyon (atmosferde yukarı doğru çıkıldıkça hava sıcaklığının artış göstermesi) nedeniyle oluştuğunu anlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi:



''Sis, atmosferin üst seviyelerinin yer seviyesine göre daha sıcak olması nedeniyle, soğuyan havanın üst seviyelerdeki sıcak hava nedeniyle yükselememesi nedeniyle oluşmaktadır. Sisin ortadan kalkması için üst seviyelerin soğuması, kuvvetli rüzgar veya havanın ısınarak yer ile üst seviyeler arasındaki sıcaklık farkının ortadan kalkması gerekmektedir.''



Yıldırım, hafta sonu ile haftanın ilk iki günü görülmesi beklenen sis nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Atatürk Havalimanı'na dış ve iç hatlarda gece saat 02.30'dan itibaren uçak inişi gerçekleştirilemedi. Yetkililer, görüş mesafesinin 150 metrenin altına düşmesi nedeniyle 2. kategoriye geçildiğini kaydetti. Yetkililer, 30'un üzerinde iç ve dış hat seferinin İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Samsun'daki havalimanlarına yönlendirildiğini ifade etti.



