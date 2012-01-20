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Yaşam

İstanbul'da deniz ulaşımı durdu İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2012 18:50

-İstanbul'da deniz ulaşımı durdu İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - İstanbulda etkili olan lodos nedeniyle, Deniz Otobüsleri iç hat, Araba Vapuru hatları, Dış Hat Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'den alınan bilgiye göre, iptal edilen sefer programı şöyle: Deniz Otobüsleri iç hatta; Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy hattı, Bostancı-Kabataş hattı, Avcılar seferleri,  Sirkeci - Harem Araba Vapuru hattı, Dış hat Deniz Otobüsü hattında; Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18.30, Bostancı-Yenikapı/Bandırma 18.00, Bostancı-Yenikapı-Armutlutk-Armutlu 17.15, Yalova-Kartal 14.30, Bandırma-Yenıkapı-Bostancı 15.30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 15.30, Hızlı Feribotta ise Pendik-Yalova 16.30, Yalova-Pendik 16.30, Yenikapı-Yalova 15.30, Yalova-Yenikapı 15.30, Pendik-Yalova 15.15, Yalova-Pendik 15.15, Pendik-Yalova 14.00, Yalova-Pendik 14:00. Yarın da dış hat deniz otobüslerinde Armutlu-Armutluk-Yenikapı-Bostancı 08.00 seferi yapılamayacak.

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