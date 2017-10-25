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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 62 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'da bu gece düzenlenen DEAŞ operasyonunda 58'i yabancı uyruklu toplam 62 kişiyi gözaltına alındı

25 Ekim 2017 14:01

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul\'da bu gece düzenlenen DEAŞ operasyonunda 58\'i yabancı uyruklu toplam 62 kişiyi gözaltına alındı. 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece 01.00 sıralarında bir çok ilçede bulunan 17 adrese operasyon düzenledi. 
TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlediği 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.
 
YABANCI UYRUKLU 58 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Polis ayrıca operasyon yaptığı 17 adreste bulunan ve çatışma bölgelerine gideceğini değerlendirdiği yabancı uyruklu 58 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 58 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.


 
 

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