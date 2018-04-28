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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul,(DHA) İSTANBUL'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

28 Nisan 2018 12:56

İstanbul,(DHA)
İSTANBUL\'DA terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri dün gece 11 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 40\'ı yabancı uyruklu 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgelerine gidip-gelen, gitmeyi bekleyen ve ülkemizde eylem arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

 

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