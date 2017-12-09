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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 23 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi

09 Aralık 2017 18:39

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. 
Ekipler gece saatlerinde Özel Harekat polisinin desteğiyle 6 adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Polis,  geçmişte çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit ettiği yabancı uyruklu 23 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına aldığı yabancı uyruklu 23 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
 
Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-Özel Harekat polislerinin evlere girmesi
-TEM ekiplerin evde yaptığı aramalar
-Bazı şüphelilerin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar
 


 

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