T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 22 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 14'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2018 16:06

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL\'DA terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 14\'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik  gece saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 3 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14\'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHA İSTANBULDEAŞEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24