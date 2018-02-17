İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 22 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 14\'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 3 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14\'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.