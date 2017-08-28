İstanbul'da DEAŞ ile ilgili yapılan operasyonların ve çalışmaların 1 yıllık raporu ortaya çıktı





Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin son 1 yılda terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yaptığı operasyonların bilançosu belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan basın açıklamasına göre, yapılan çalışmalarla DEAŞ\'lı teröristlerin 15 Ağustos 2016\'dan 15 Ağustos 2017\'ye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti Mitingi, Vatan Partisi, Hristiyanlıkla ilgili kitaplar satan bir kitapevi, Cübbeli Ahmet Hoca\'ya bağlı yerler, Caferi Camileri gibi pek çok yerde keşif yaptıkları tespit edildi. TEM ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik aynı tarihler arasında toplam 117 operasyon yaparak 649 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 282\'si tutuklandı. 144\'ü adli kontrol şartıyla, 155 kişi ise serbest bırakıldı. Başka suçlardan aranması bulunan 67 kişi diğer birimlere sevk edilirken, 1 kişi çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.



TBMM VE CAFERİ CAMİLERİNDE KEŞİF YAPANLARDA YAKALANDI

Polis ekipleri, 20 Kasım 2016\'da DEAŞ\'a yönelik bir operasyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Caferilere ait camilere yönelik keşif yapan şüphelilerden S.S.\'nin de aralarında bulunduğu şüphelileri Sancaktepe\'de yakaladı.



KİTAPEVİNE, POLİS NOKTASINA VE VATAN PARTİSİNE SALDIRI ÖNLENDİ

Güngören\'de 27 Ağustos 2016\'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ\'la birlikte hareket eden H.B., grubu ile birlikte gözaltına alındı. H.B.\'nin Hristiyanlık\'la ilgili kitap satan bir kitapevine, İstiklal Caddesi\'ndeki bazı polis noktalarına ve Vatan Partisi\'ne yönelik keşifler yaptığı belirtildi. Yapılan operasyonda, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildiği öğrenildi. TEM ekiplerinin 24 Ekim\'de Bağcılar\'da düzenlediği diğer bir operasyonda, M.Ö. isimli bir DEAŞ\'lı turistlere yönelik bir saldırı hazırlığındayken yakalandı.



NATO ÜSTLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPANLAR DA YAKALANDI

17 Eylül 2016\'da Adana ve Konya\'daki NATO üslerine yönelik saldırı hazırlığındaki Tacikistan uyruklu 4 şüpheli Pendik\'te yakalandı.



REİNA SALDIRGANI YAKALANDI

1 Ocak 2017\'de Reina\'ya saldıran Abdulkadir Masaripov\'un Esenyurt\'ta yakalanması da var.



AK PARTİ MİTİNGİ VE CÜBBELİ AHMET HAKKINDA KEŞİF YAPIORLARDI

TEM ekiplerinin engellediği eylemlerden biriside 23 Mart AK Parti İstanbul mitingine yönelik ve \'Cübbeli Ahmet Hoca\' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında keşifler yapan DEAŞ\'lı H.U. ve 5 şüpheliyi Kadıköy\'de gözaltına aldı.



RİSK ANALİZ ODALARININ DURUMU...

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul\'a gelen DEAŞ şüphelileriyle ilgili havalimanlarında bulunan \'Risk analiz\' odalarında da yaptığı mülakat ve sınırdışı işlemleriyle ilgili aynı tarihler arasında yapılan çalışmaların da sonuçları belli oldu. Bu sonuçlara göre, İstanbul\'a havayoluyla gelen toplam 27 bin 608 kişi durumu şüpheli görülerek risk analiz odalarına alındı. Bu kişilerden bin 648\'i İstanbul\'a giremeden havalimanlarından sınırdışı edildi.



ATATÜRK HAVALİMANI

Atatürk Havalimanı\'nda 2016 yılında 5 bin 516 kişi, 2017 yılında 9 bin 39 kişi olmak üzere toplam 14 bin 555 kişi risk analiz odasında mülakata alındı. Mülakattan başarısız olan şüphelilerin sınırdışı edilmesiyle ilgili 2016 yılında 190 kişi, 2017 yılında ise 474 kişi olmak üzere toplam 664 kişi havalimanında riskli görülerek sınırdışı edildi.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 2016 yılında 3 bin 914 kişi, 2017 yılında 9 bin 139 kişi olmak üzere toplam 13 bin 53 kişi risk analiz odasında mülakata alındı. Mülakattan başarısız olan şüphelilerin sınırdışı edilmesiyle ilgili olarak ta 2016 yılında 189 kişi, 2017 yılında ise 795 kişi olmak üzere toplam 984 kişi havalimanında riskli görülerek sınırdışı edildi.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI

TEM ekiplerinin Esenler\'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda yabancı terörist savaşçıların doğu ve güneydoğu illerinden savaş bölgelerine gitmesini engellemek için yaptığı çalışmalarda Otogar\'da bulunan risk analiz odasında toplam 15 bin 442 kişi durumu şüpheli görüldü. Risk analiz odasında yapılan inceleme sonrası bu kişilerden 172\'si sınırdışı edildi. 2016 yılında 6 bin 452 kişi, 2017 yılında 8 bin 990 kişi olmak üzere toplam 15 bin 442 kişi risk analiz odasında mülakata alındı. Mülakattan başarısız şüphelilerden 82\'si 2016 yılında 90\'ı ise 2017 yılında sınırdışı edildi.





