İstanbul'da cumartesi yoğun kar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Cumartesi günü tipi beklendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:





"İstanbul'du dün öğle saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı sabaha karşı etkisini kaybetti. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji biriminin tahminleri doğrultusunda karla karışık yağmur ve karın aralıklarla Perşembe akşamına kadar devam edecek. Cumartesi öğleye saatlerinden sonra Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile tipi şeklinde daha kuvvetli kara bırakacağı tahmin ediliyor. Kar yağışından önce alarma geçen kötü hava koşullarıyla mücadele ekipleri sabaha kadar olumsuzluklara müdahale etti.





İki vardiya halinde çalışan, 1774 personel 520 araç ile kötü hava koşulları ile mücadele çerçevesinde çalıştı.





Ekipler buzlanmaya karşı, 6.023 ton tuz, 54 ton solüsyon kullandı.





Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda sokakta kalan evsiz vatandaşlar otelde misafir edildi. Hızır Acil ve Zabıta ekipleri sokakta yaşayan 80 erkek, 7 kadın 5 çocuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşma yaptığı otelde misafir edildi. Evsizler, ekipler tarafından ambülanslarla otele getirildi. Temizlik, giyim ve sağlık ihtiyaçları karşılanan Tüm 92 vatandaş hava koşulları düzelene kadar otelde misafir edilecekler. Bu vatandaşlar kendi istekleriyle otelden ayrılabiliyorlar"





İstanbul'da şimdilik kar tatili yok





İstanbul Valiliği'nden edinilen bilgiye göre kentte şimdilik kar tatili söz konusu değil. Yetkililer, meteorolojik veriler doğrultusunda değerlendirme yaptıklarını belirterek, cumartesi günü kar yağışının beklendiğini bu yüzden de bu hafta için okullarda tatilin gündemde olmadığını ifade ettiler.





Doğuya sel uyarısı





Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarı”da, kuvvetli sağanağın Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, İskenderun, Kahramanmaraş, Osmaniye), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde, yarın saat 21.00'e kadar etkili olacağının tahmin edildiği ifade edildi.





Yetkililer ve vatandaşların, sel ve su baskınına karşı tedbirli olması istendi.





Ankara'ya kar geliyor





Akşam saatlerinden itibaren önce Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde, sonrasında il genelinde başlayacak kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, kar yağışının yarın sabah saatlerinde de aralıklarla hafif olarak devam edeceği ve ardından yağışın kesileceği tahmin ediliyor.





Gece sıcaklığının il merkezinde sıfır, yüksek kesimlerinde -2/-3 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.





Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı görülebileceğinden, bu gece ve yarın sabah saatlerinde başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.





Bölgelerde hava





Marmara: Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova) ile sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, öğleden sonra Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın güney ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Afyon, Kütahya, Uşak) buzlanma ve don olacak.





Akdeniz: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, İskenderun ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





İç Anadolu: Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeybatısı (Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri (Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Çubuk) ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Eskişehir ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde buzlanma ve don olması öngörülüyor.





Batı Karadeniz: Çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur; Bolu çevreleri ile zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bolu ve bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olacak.





Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden itibaren bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





Doğu Anadolu: Çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışlar; Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların; bölgenin güneyinde (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari) kuvvetli olması tahmin ediliyor.





Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.











