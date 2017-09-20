İstanbul’da Cuma günü ulaşım yüzde 50 indirimli

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) ŞEHİR merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, vatandaşların toplu ulaşıma ve harekete teşvik edilmesi için dünya genelinde birçok şehirde kutlanan \'Avrupa Hareketlilik Haftası\' nedeniyle 22 Eylül tarihinde İstanbul\'da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Öte yandan Cuma günü, 06.00-20.00 saatleri arasında Kartal-Bostancı sahil yolu, Bostancı istikametinde motorlu araç trafiğine kapatılacak.

2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’na bu yıl 48 ülkeden 2310 şehir katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve hareketi teşvik için 22 Eylül 2017 Cuma günü, 06:00-20:00 saatleri arasında toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olmasına karar verdi. Kartal-Bostancı sahil yolu, Bostancı istikametinde motorlu araç trafiğine kapatılarak; yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Etkinlikler, Kartal İDO İskelesi ile Bostancı arasında Saat 14.00’te başlayacak ve Bisiklet Turu ile devam edecek.