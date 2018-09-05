İstanbul'da çöpte bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt’ta boğulduktan sonra cansız bedeni çöpe atılan yeni doğan bir bebek bulundu.

Ceylan Sever'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, olay şöyle gerçekleşti; Esenyurt Pınar Mahallesi sakinlerinden N.T. 2 Eylül sabah saatlerinde çöp atmak için evinden dışarıya çıktı. Bu sırada yanında 7 yaşlarında bir kız çocuğuyla yaklaşık 40’lı yaşlarda bir kadının elindeki poşetle taksiden inip konteynırın arkasındaki boş araziye gittiğini gördü.

N.T. şüpheli kadının elindeki poşeti çöp olduğunu düşünüp, çöpü sağa sola atarak etrafı kirletmemelerini söyledi. Bu sırada şüpheli hareketler sergilemeye başlayan kadın, çöpü konteynıra atarak taksiye bindi ve hızla uzaklaştı. Durum üzerine meraklanan N.T. çöpten poşeti çıkardı ve içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi gördü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yeri incelemenin ardından polisin soruşturması devam ederken bebeğin cenazesi morga kaldırıldı.