İstanbul'da 13 ilçede PKK operasyonu; 15 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sabah saatlerinde PKK ve YDG-H'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde 13 ilçede bulunan toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ile Havacılık Şube ekipleri destek verdi. Operasyon kapsamında aralarında aranmaları da bulunan eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan şüphelilerin sokak eylemleri başlatacakları ve bu eylemlerde molotof kokteyliyle kamu binaları ile polis araçlarına çeşitli saldırılar yapacakları öne sürüldü.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.