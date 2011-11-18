İstanbul'da çinekop cinayeti!

T24 - Lüferin 20 cm'den daha küçük avlanması yasak olmasına rağmen, lüferin yavrusu olan çinekop avlanmaya devam ediyor. Greenpeace ekibi Poyrazköy'de deniz üstündeki kayalıklara boşaltılmış kasalarca çinekop buldu.



Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Cansın L. Ilgaz, kendilerine sürekli olarak yavru balık satışına dair ihbarlar geldiğini söyledi.



Gelen ihbarları 174’e yönlendirdiklerini söyleyen Ilgaz, "Son olarak yaklaşık 100 kasa çinekopun denetim ve cezadan kaçmak için denize dökülmesi bunlara eklendi. İhbarı değerlendirerek fotoğraflarla belgeledik ve yetkililere ulaştırdık" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimleri artırması gereğine dikkat çeken Ilgaz, şunları söyledi:



"Aksi halde 20cm uygulaması yalnızca lafta kalacak ve lüfer balığının stoklarında hiçbir düzelme olmayacak. Çinekopun yasadışı avlanması üstelik de dökülmesi hem yasalara hem de doğaya karşı işlenmiş bir suçtur. Bugün karaya döken, yarın da denize döker. Bakanlığın denetimlerin yanında balıkçılık malzemelerinin doğru kullanımı ve yenilenmesi konusunda eğitim ve teşvikler vermesi de zorunludur"







