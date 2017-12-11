İstanbul'da Çin uyruklu iş adamını fidye için kaçıranlar yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da emlakçılık yapan Çin uyruklu iş adamı S.A.(33)\'yı başına çuval geçirerek kaçıraran ve 2 milyon lira fidye isteyen yine Çin uyruklu 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yakalanmadan yarım saat önce S.A\'yı serbest bıraktıkları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuklu mağdur S.A.\'nın yediği dayagın etkisiyle kulak zarının yırtıldığı tespit edildi.

BAŞINA ÇUVAL GEÇİREREK KAÇIRMIŞLAR

Fatih , Şehremini\'nde 7 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda emlakçılık yapan Çin uyruklu S.A., bir arkadaşına uğradıktan sonra akşam namazı için camiye gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre iş adamı geri döndüğünde otomobiline binmek üzereyken yanına yaklaşan siyah renkli bir minübüsün içinden inen kişiler tarafından kaçırıldı. Başına çuval geçirilerek zorla minibüse bindirilen işadamı S.A.\'nın arkadaşının onu merak ederek telefonla araması üzerine kaçırma olayı ortaya çıktı. Şüphelilerin arkadaşını telefonla arayan Sawuti Aisa\'ya , arkadaşının hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istedikleri tespit edildi.

4 ÇİN\'Lİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı sahte plakalı aracın gerçek plakasını tespit etti. Kiralık olduğu tespit edilen aracın kiralandığı Zeytinburnu\'ndaki kiralama şirketine giden polis ekipleri pusu kurdu. Aracı geri getiren şüpheliyi takip eden dedektifler, iki sokak arkada bir başka araca binerek kaçmaya çalışan Çin uyruklu Alımu T.(28), Aısatjıang A.(25), Abudukadır A.(35) İLE Abudurerhamar A.(32)\'yi gözaltına aldı.

KACIRILAN İŞADAMININ KULAK ZARI YIRTILMIŞ

Şüphelilerin polisin peşlerinde olduğunu fark ederek kaçırdıkları işadamını yarım saat önce serbest bıraktıkları belirlendi. Polis işadamını sokakta yürürken bulundu. Hastaneye kaldırılan işadamı S.A.\'nın yediği dayak ve gördüğü işkenceler yüzünden kulak zarının yırtıldığı tespit edildi.

Polis soruşturmasında kaçırılan işadamı S.A.. darp edildiğini söyleyerek kendisini kaçıran ve fidye isteyen kişileri teşhis etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

(FOTOĞRAF)