-İSTANBUL'DA CHP'YE YENİ KATILIMLAR İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - CHP İstanbul İl Örgütüne, DSP, İşçi Partisi ve Türkiye Değişim Hareketi'nden (TDH) katılan yaklaşık 300 kişiye parti rozetleri takıldı. Parti binasında düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Berhan Şimşek, Başbakan Erdoğan'ın Lübnan'da ''yılın lideri'' ödülü alırken İsrail'e ilişkin, ''Katile katil deriz'' ifadesini kullandığını hatırlattı. Şimşek, ''Recep Tayyip Erdoğan'ın burnunun ucunda bir katil duruyor, İmralı'da. Öcalan'a katil diyebiliyor musun?'' dedi. Doğu ve Güneydoğu'da 26 yıldır akan kanın durmasını istediklerini belirten Şimşek, ''Bunu durduracak olan da CHP'dir. Etnik kimlikleri, inancı istismar etmeden, yurttaş temelli bir yapılanma ile kimsenin dilini, inancını, kimliğini, ismini, köyünü ve ailesini reddetmeden, barış, özgürlük, kardeşlik içerisinde bunu halledecek olan biziz'' şeklinde konuştu. Şimşek'in konuşmasının ardından, partiye yeni katılanlara parti rozetleri takıldı.