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Politika

İstanbul'da CHP yüzde 35, AKP yüzde 30.6

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin çalışmasına göre İstanbul’da CHP yüzde 35, AKP yüzde 30.6 seviyelerinde.

26 Ocak 2009 02:00

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin çalışmasına göre İstanbul’da CHP yüzde 35, AKP yüzde 30.6 seviyelerinde.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan “İstanbul Yerel Yönetimler Araştırması”na katılanların yüzde 65.3’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını olumlu değerlendiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46.3’ü Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı kazanabileceği görüşünde.

23-24 Ocak tarihlerinde, aralarında Avcılar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Kadıköy’ün de bulunduğu 12 merkezi ilçede 3120 kişi ile telefonla görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 40.6’sı Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini, yüzde 38.7’si oy vermeyeceğini, yüzde 20.7’si ise kararsız olduğunu belirtti. Araştırmada yöneltilen “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzlukla mücadele ile ilgili söylemlerinin arkasında duracağına inanıyormusunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 52’si “evet” yanıtı verdi. Oy verirken adayın daha etkili olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 70 olduğu araştırmada, partinin etkili olduğunu savunanların oranı da yüzde 30.

CHP yüzde 35

Araştırmaya katılanların yüzde 35’i yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’ye, yüzde 30.6’sı AKP’ye yüzde 8.4’ü Saadet Partisi’ne yüzde 7’si MHP’ye, yüzde 4.5’i de diğer partilere oy vereceğini belirtirken yüzde 14.5’lik kesim kararsız olduğunu açıkladı.

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