-İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılacak cemaat için Fatih Camisi'nin çevresindeki caddelere de ekran yerleştirileceğini bildirdi. Fatih Camisi'nde incelemelerde bulunarak, burada basın mensuplarına bilgi veren Demir, ''Erbakan Hocanın, Türkiye'de siyasetin normal zeminine oturmasında olağanüstü gayreti olan ve Türk siyasi hayatının, üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin daima mihenk taşlarından biri olduğunu düşünüyorum'' dedi. Yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili bilgi veren Demir, Edirnekapı'ya kadar toplu taşıma araçlarının aktif olarak çalıştığını, gerek Beşyüzevler'den, gerekse metrobüs yoluyla Edirnekapı'ya kadar gelecek vatandaşların, yürüyerek cenaze törenin yapılacağı Fatih Camisi'ne ulaşabileceklerini söyledi. Ayrıca Saraçhane, Eminönü, Taksim yönünden de insanların camiye yürüyerek ulaşacaklarını düşündüğünü belirten Demir, ''Çünkü mesafenin uzun olmadığını düşünüyorum. Buradan toplanan halkın, bir düzen içerisinde, Fevzi Paşa'dan, Akdeniz Caddesi'nden Vatan'a oradan da kabristana, huzur içerisinde gidebileceklerini umut ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum'' dedi. Camide şu an restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Demir, caminin tarihinin en büyük restorasyonunu gördüğünü söyledi. Demir, cenaze namazınını kılınacağı yer, kullanılacak kapı ve çevresinin restorasyonunun, bu akşam geç vakitlere kadar çalışılarak bitirileceğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bu kapının daralmış kısmını da genişleteceğiz ve kapıyı eski haline getireceğiz. İskelelerden kurtulacağız inşallah. Buradan insanların tahliyesini rahatlıkla sağlayacağız. 2 günlük çalışma neticesinde bir sıkıntı görülmüyor. Bizim camide çalışan yaklaşık 200 kişilik ekibimiz var. Ayrıca müteahhitlerin de bütün ekipleri burada. Çevre düzenlemesinde çalışan, Fatih Belediyesinin Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğüne ait müteahhitler yoğunlukla çalışıyorlar. Ben, Hocamıza layık bir cenaze namazının ve törenin olacağını düşünüyorum.'' -BAZI CADDELERE NAKLEN YAYIN- Demir, caminin restorasyonda olması nedeniyle yarın ancak caminin iç kısmının 3'te birinin kullanılabileceğini kaydederek, bu sebeple, şu ana kadar insanların kullanımına kapalı yeşil alanların da cenaze töreni için kullanıma açılacağını ifade etti. Belediye Başkanı Demir, bu çalışmaların da yeterli olamayacağı düşünülerek, cemaatin bir kısmının, Feyzi Paşa'da, Malta Çarşısı'nda, Darüşşafaka ve Haliç Caddesi'nde olabileceğini öngörerek, oralara da cenaze namazını naklen aktaracak ekranlar yerleştireceklerini belirtti. ''Dolayısıyla insanlar bulunduğu yerden cemaate ve cenaze namazına iştirak edebilecek'' diyen Demir, basının işini rahatlıkla yapabilmesi için de cami avlusunun musalla taşını gören bölümüne platform kurulacağını, yabancı konuklar ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın rahatlıkla cenaze namazlarını kılabilecekleri, üstü örtülü bir mekan düşündüklerini ifade etti. Demir, ''Ümit ediyorum ki bize yaraşır, Erbakan Hocamıza yaraşır bir tören olur. Ben rahmetli Turgut Özal Bey'in de cenazesine şahit olmuştum burada. Tahmin ediyorum ki öyle tarihi bir gün daha yaşanacak'' diye konuştu.