İstanbul’da çekilen filmin ilk gösterimi sinema salonu olmayan Silopi'de yapıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki berber Mesut Bilişik’in başrolünde oynadığı ve çekimleri İstanbul’da yapılan \'Bay Kilink Kayıp Kolye\' filminin tanıtım gösterimi, sinema salonu olmayan Silopi\'de gerçekleştirildi.

Yönetmen Esat Şekeroğlu tarafından çekimleri İstanbul’da yapılan \'Bay Kilink Kayıp Kolye\' filminin ilk gösterimi Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Kısa film gösterimine Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İlçede berberlik yapan sanat gönüllüsü Mesut Bilişik, kısa ve uzun metrajlı filmlerinin ardından kendisine başrol teklif eden Esat Şekeroğlu’nun fantastik polisiye filmi \'Bay Kilink Kayıp Kolye\' filminde oynadı. Filmin çekimleri İstanbul\'daki çeşitli semtlerde gerçekleştirildi. Aralarında tanınmış Yeşilçam oyuncularından \'Tecavüzcü Coşkun\' lakaplı Coşkun Göğen, Necdet Kökeş, İhsan Gedik, Cevdet Balıkçı ve Ali Güney\'in de bulunduğu filmde berber Mesut Bilişik, dedektif polis rolünde yer aldı. Kayıp bir kolyenin çalınması üzerine konu alan filmde, fantastik çizgi film kahramanı Bay Kilink’in peşine düşen dedektif, her defasında Bay Kilink\'i elinden kaçırıyor. Cinayetlerin yaşandığı film serüveni kayıp kolyenin bulunması ve Bay Kilink\'in kaçması ile sona eriyor. Bay Kilink 1965 yılında İtalya’da çizgi roman olarak yayımlanmış ve daha sonra yönetmen Esat Şekeroğlu tarafından Yeşilçam’da sinemaya uyarlanmıştı.

Filim gösteriminin ardından salonda bulunan Mesut Bilişik, alkış yağmuruna tutuldu. İzleyiciler daha sonra sahneye çıkan Bay Kilink karakteriyle fotoğraf çektirdi. Filmi izleyen Silopi Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, \"Çok emek verilmiş. Çok ciddiyetle hazırlanmış bir film. Mesut Bilişik’in burada emeğini görüyoruz. Silopi’den bir vatandaşımızın başrolde oynaması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bir Silopili olarak bir konferans salonunda bu galayı gerçekleştirmiş olmak da bizi çok mutlu etti. Sinema salonu olmayan bir yerden çıkan bir gencin sinemada başrolde oynaması çok kayda değer bir durum\" dedi.

Filmin başrol oyuncusu Mesut Bilişik ise Şırnak Silopili biri olarak bir filmde başrol oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"İstanbul’da ünlülerin de içinde olduğu filimde başrolde oynadım. Bu filmin galasını yönetmen arkadaştan rica ettim. Buradaki Silopi halkına ücretsiz bir şekilde gösterdik. Gönül isterdi ki bir sinema salonumuz olsaydı. Ama sinema salonumuz olmadığı için okulun konferans salonunda galasını yaptık. Filmimiz polisiye fantastik film olduğu için biraz yöre halkına değişik geldi. Halkımız filimi beğendi. Bölgemiz sürekli olaylar ile anılıyor. Benim buradaki gayem bölgemizin imajını değiştirmek gençlerimizin yönünü sanata çevirmektir\" diye konuştu.



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