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Yaşam

İstanbul'da Çeçen Albay'a film gibi infaz

Ruslara karşı Albay rütbesiyle savaşan Çeçen Albay, İstanbul'da keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

18 Eylül 2008 03:00

ÇEÇENİSTAN’da Ruslara karşı Albay rütbesiyle savaşan 57 yaşındaki Gazhi Edilsultanov, İstanbul Başakşehir'de sokak ortasında keskin nişancı ateşiyle vurularak öldürüldü. Polis esrarengiz cinayeti çözmek için geniş çaplı soruşturma sürdürüyor. Sır dolu cinayet geçen hafta Başakşehir’de işlendi. 2004 yılında Türkiye’ye gelip Fenerbahçe’deki Çeçen mülteci kampında ikinci eşiyle yaşamaya başlayan Gazhi Edilsultanov’un cesedi, Başakşehir’de ihbar üzerine bulundu. Edilsultanov’un başından 2 kurşunla vurulduğu, bir kurşunun alın bölgesinden, diğer kurşunun da kulaktan isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, gece karanlığında yolda yürüyen birine bu kadar isabetli atışların yapılabilmesi için çok etkili bir silahın kullanıldığını düşünüyor.

İstihbarat örgütü veya mafya yönetimi

Tecrübeli polis kaynakları, Çeçen Albayın istihbarat örgütlerinin de kullandığı yöntemle öldürüldüğünü, ancak benzer yöntemlerin mafya grupları tarafından da kullanılabileceğini belirtti. Edilsultanov’un öldürülmesi, yaşadığı mülteci kampında şok etkisi yarattı. Hala Çeçenistan’daki savaşın izlerini taşıyan mülteciler, polisin dışında hiç kimseyle görüşmüyor. Son olarak kamptan ‘Kartal Maltepe’ye gidiyorum’ diyerek çıkan Albay Edilsultanov’un cesedinin, kentin bir başka ucunda Başakşehir’de bulunması soru işaretlerini artırdı.

Cenazesi Çeçenistan'a götürüldü

Bir ay önce mülteci kampının iaşe sorumluluğuna seçilen Çeçen Albay’ın cenazesinin, Belçika’da yaşayan birinci eşi ve kızı tarafından Çeçenistan’a götürüldüğü belirtildi.
Çeçen albayı öldüren kurşunların atıldığı uzun menzilli olduğu belirtilen silahın türü ve markasının, kriminal inceleme sonucu belli olacağı bildirildi.

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