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Yaşam

İstanbul'da çatışma; polisin 'dur' ihtarına uymadılar

Kısa süreli çatışma sonrası şüpheli 2 kişi başka bir otomobili gasp ederek kayıplara karıştı

17 Aralık 2016 10:22

İstanbul Ataşehir'de gasp ettikleri öne sürülen otomobildeki iki şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Polisler tarafından önü kesilen otomobildeki şüpheliler ile polis arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Şüpheli 2 kişi başka bir otomobili gasp ederek kayıplara karıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Kerem Bengi ve Mesude Erşan'ın haberine göre, olay Ataşehir'de saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir’de gasp ettikleri öne sürülen 34 NT 9361 plakalı bir otomobille kaçmaya başlayan 2 şüpheliyi ihbar üzerine Başıbüyük yolunda polis ekipleri takibe başladı. Polisler, otomobildeki şüphelilere durması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen otomobille kaçmaya devam eden 2 şüphelinin, sivil polis ekipleri Calasun Caddesi üzerinde önünü kesti. Bu sırada, otomobilden çıkarak kaçmaya başlayan 2 şüpheli polislere silahla ateş etti. Polisin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

2 şüpheli, daha sonra olay yerine yakın bir noktada başka bir otomobili gasp ederek kayıplara karıştı. Olay sorası ihbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Trafiğe kapatılan ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde, şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta inceleme yapıldı. Otomobilde yapılan incelemelerde pompalı tüfek bulunurken, otomobilin yakınında ise şüphelilere ait tabancanın olduğu görüldü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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